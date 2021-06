, eppure questa sera potrebbe eliminarci dell’Europeo che finora ci ha visto protagonisti. Perché, come dicono tutti,e in novanta o centoventi minuti tutto diventa possibile. Per uscire dal generico e scendere sul pratico(andare sotto, patire un’espulsione, perdere per infortunio un uomo-chiave) per ritrovarsi con il fiato corto e la testa in confusione.. Fino a prova contraria, l’Austria è la squadra più forte del mondo e chi non ci crede non deve partire titolare.. Quello che è stato fatto finora (tre partite, tre vittorie, sette gol segnati e zero subiti) viene azzerato e non ha senso ribadire che l’Italia è stata la squadra con il gioco migliore.Lasciarsi guidare dal gioco è un imperativo categorico, ma cogliere le occasioni, anche quando sono concessioni della sorte o regali degli avversari, aiuta a sentirsi più sicuri.. In campo vadano quelli che stanno bene o i recuperati in maniera completa (Berardi sì, Chiellini e Florenzi no) senza forzature e inutili rischi.Il ct Mancini ha già deciso per un centrocampo con Jorginho, Verratti e Barella a scapito di Locatelli. Pur pensandola diversamente (Barella e Locatelli sono più incursori, più imprevedibili e più portati al gol) è giusto così. Il c.t. è pagato per fare le scelte che lo convincono, non quelle della piazza o dei giornalisti.di quest’Austria. Eppure bisognerà vigilare perché è un avversario fisico, è tonico e non ha nulla da perdere (l’Italia è favoritissima).Non dobbiamo avere fretta (si può vincere al 90’ o al 120’ e anche ai rigori), non dobbiamo abbandonarci ad atteggiamenti sconsiderati. No alle proteste insistite o plateali, no a falli violenti, magari solo perché si è in ritardo su un pallone a centrocampo.Nervi saldi e responsabilità sono le parole d’ordine in una Nazionale in grado di percepire che il meglio deve ancora arrivare. Facile predire la formazione e, naturalmente, il 4-3-3.Davanti a, giocheranno. In mezzo. In attacco. Cambi di gioco e spinta sulle fasce sono i presupposti di un gioco universale e in questo senso abbiamo i migliori centrocampisti e attaccanti (esterni) d’Europa.Non deve giocare spalle alla porta e, ove mai accadesse, devv’essere per far salire la squadra e far girare il pallone., ma dobbiamo pensare che si può vincere anche 2-1 o 3-2, l’importante non è il punteggio. L’importante è prevalere. Nessun pensiero oltre l’ostacolo. Ci toccherà il Belgio? Giocheremo con il Portogallo?