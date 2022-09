L'ex attaccante della Lazio Djibril Cissé ha parlato della situazione paradossale vissuta dal connazionale Griezmann, che gioca solo trenta minuti a partita con l'Atletico Madrid a causa del riscatto elevato da pagare in caso contrario. Così Cissé a L'Equipe:



"Antoine sta facendo ciò che può con il tempo che ha. È frustrante, è in buona forma. È una situazione complicata, però sta dando il meglio. Non so come potranno gestirla ancora".