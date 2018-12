Cittadella-Salernitana 3-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 34' e 60' Strizzolo (C), 49' Rosina (S), 53' Schenetti (C)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo (68' Cancellotti); Proia, Iori, Branca (86' Pasa); Schenetti; Strizzolo (77' Scappini), Panico. All. Venturato.



Salernitana (3-5-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti (46' Rosina); Casasola, Akpa Akpro (78' Mazzarani), Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Bocalon, Vuletich (67' Djuric). All. Colantuono.



Arbitro: Giua di Olbia



Ammoniti: 18' Schenetti (C). 78' Akpa Akpro (S), 79' Ghiringhelli (C)



Foto: Facebook Cittadella