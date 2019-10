Il ritorno in campo è ancora molto lontano ma il futuro di Leroy Sané è un tema più che mai attuale. Secondo quanto riportato dalla Bild, l'agente dell'ala tedesca, David Gardner,

avrebbe incontrato Giovanni Branchini, agente e intermediario molto vicino al Bayern Monaco: sul piatto il futuro del gioiellino del Manchester City. Il club bavarese non abbandona dunque l'idea di portare in Germania Sané dopo il brusco stop subito dalla trattativa con i Citizens la scorsa estate per via dell'infortunio al crociato di Leroy. Il percorso riabilitativo del classe '96 prosegue anche se il ritorno in campo continua ad essere un obiettivo distante.