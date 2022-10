Il tecnico del City Pep Guardiola ha parlato di Erling Haaland. "Alla sua età non c'è nessuno come lui. I numeri parlano da soli, ma noi siamo felici di averlo qui anche per tutte quelle cose che le statistiche non raccontano. Non è solo un attaccante che segna. Ha creato una buona alchimia con la squadra e tutto l'ambiente. Ha sempre un ottimo comportamento sia con lo staff che con i giovani dell'Academy. Tutte cose che arrivano dalla sua educazione".