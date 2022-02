Sono emersi online vari filmati scioccanti che ritraggono la madre dell'esterno del Manchester City Phil Foden, che è stata presa a pugni in una rissa nel backstage durante l'incontro di pugilato di sabato fra Brook e Khan a Manchester. La clip sembra mostrare il centrocampista, 21 anni, condotto in una stanza privata presso l'AO Arena dopo la lotta, mentre un gruppo di uomini lo insulta. Quando il calciatore entra nella stanza, la sua ragazza, Rebecca Cooke si gira verso il gruppo e grida: "Chi chiamate stronzo?"



PARAPIGLIA - Pochi secondi dopo, la madre del calciatore, Claire Foden, esce dallo spogliatoio e si confronta con il gruppo. Uno degli uomini si rifiuta di spostarsi dall'ingresso della stanza prima di essere presto spinto via dalla signora, quindi la colpisce in faccia e ne nasce una rissa sedata dallo stesso Foden e da alcuni presenti. Per la madre del giovane talento non è la prima rissa: anche un anno fa era stata coinvolta in un altro scontro a Stokport, riporta il Sun.