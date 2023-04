Olha o gol que Bénie Traoré marcou para o Häcken contra o Hammarby pelo Campeonato Sueco! O goleiro Oliver Dovin perdeu a noção de onde estava a bola. pic.twitter.com/rc6zvaLxmm — Gustavo Hofman (@gustavohofman) April 9, 2023

Perché quanto successo in Svezia supera di gran lunga le aspettative di ogni buon appassionato di calcio. Nell’Allsvenskan - campionato svedese – va in scena il match tra l’Hacken – campioni in carica per la prima volta nella loro storia – e l’Hammarby, una tra le più accreditate sfidanti per la stagione in corso., dicevamo. Retropassaggio verso Dovin che stoppa e non si accorge della pressione di Benie Traoré.Troppo facile insaccare il tapin per il centravanti dell’Hacken – che si è poi portato a casa il match per 3-1, grazie proprio ad una tripletta di uno scatenato Traoré -. Una scena di difficile interpretazione ma sicuramente non nuova sui campi delle massime serie. Ricordate in Bundes?, portiere che difendeva i pali della formazione ospite. La scena è simile – forse anche peggiore dato che l’estremo difensore tedesco calcia letteralmente il nulla – ma il risultato, per fortuna, è agli antipodi. Nessuna rete subita per il Mainz nell’occasione, solo un grande spavento. Senz’altro non è andata meglio al suo collega in Svezia.