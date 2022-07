Nuovo fulmine a ciel tutt’altro che sereno in casa Cagliari. Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Daniele Conti, ex capitano e bandiera rossoblù, pronto a dimettersi dal ruolo di coordinatore tecnico del settore giovanile del club isolano. Dopo la risoluzione consensuale degli scorsi giorni dell’ex allenatore della Primavera Alessandro Agostini, un'altra bandiera rischia dunque di essere ammainata, in attesa di capire cosa succederà con Andrea Cossu, che potrebbe essere implicato nell'indagine sulla tifoseria organizzata.