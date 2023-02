Clamoroso quanto accaduto in Liga. Nella sfida tra Atletico Madrid e Getafe, Ángel Correa ha segnato un gol per i Colchoneros, annullato però per fuorigioco. Alla fine dell'azione l'argentino è stato sostituito, ma nel frattempo il Var ha convalidato la rete dopo un'attenta revisione. Correa si è trovato così incredibilmente a dover festeggiare un gol dalla panchina. Nel calcio ai tempi del Var, succede anche questo.