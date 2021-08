Il Barcellona potrebbe privarsi di Antoine Griezmann nelle ultime ore di mercato. Nonostante il tentativo a vuoto di impostare uno scambio per arrivare a Joao Felix, per L'Equipe i blaugrana hanno deciso di trattare la cessione dell'attaccante francese. L'Atletico Madrid, la sua ex squadra, ha presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto. Per Griezmann il Barcellona chiede 50 milioni di euro.