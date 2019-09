Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna in merito al futuro di Leo Messi: il contratto della Pulga con il Barcellona scade nel giugno del 2021, ma il fenomeno argentino può rescindere unilateralmente il contratto il prossimo 30 giugno.



CLAUSOLA DI ADDIO - Secondo El Pais, esiste una clausola per la quale ogni anno Messi può infatti decidere autonomamente se proseguire la propria avventura con il club catalano o meno, a seconda di quelle che ritiene opportuno: per questo motivo non sono ancora partiti i negoziati per il rinnovo con la società catalana. Il numero dieci vuole sentirsi libero da vincoli e decidere in autonomia: il rapporto tra le parti è di reciproca fiducia, ma Messi avrebbe voglia di provare un'esperienza diversa dopo quasi venti anni con il Barcellona.



'PUO' ANDARSENE QUANDO VUOLE' - Secondo il quotidiano spagnolo, la clausola è messa per iscritto sull’accordo che lega l’argentino al club blaugrana, firmato nel 2017. Fonti vicine al Barcellona hanno dichiarato: "Siamo coscienti che Messi può andarsene quando vuole, alla fine di ogni stagione. Questo è l’accordo". Messi a quando veste la maglia dei catalani ha già rinnovato il contratto per ben otto volte