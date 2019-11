L'incredibile post-partita di Napoli-Salisburgo potrebbe avere conseguenze clamorose, impensabili soltanto fino a poche settimane fa. Alimentate da alcune indiscrezioni provenienti addirittura dall'Argentina: secondo il canale televisivo Fox, uno dei più seguiti nel Paese, Carlo Ancelotti sarebbe un serio candidato per la panchina del Boca Juniors.



L'attuale tecnico Gustavo Alfaro ha i giorni contati, alla luce dell'eliminazione dalla Copa Libertadores per mano degli acerrimi rivali del River Plate ma anche delle prossime elezioni presidenziali che porteranno verosimilmente a una rivoluzione. E tra i tecnici messi nel mirino dai candidati alla poltrona del club xeneize c'è anche l'allenatore del Napoli, che potrebbe liberarsi dal suo contratto a dicembre e raggiungere a Buenos Aires Daniele De Rossi. Uno scenario che al momento non trova conferme, ma che ha iniziato a impazzare anche a Napoli, dove la posizione di Ancelotti si è fatta molto incerta dopo gli ultimi risultati e l'ammutinamento dei giocatori successivo alla partita di ieri di Champions League.