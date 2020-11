Una voce clamorosa in arrivo dalla Russia: Vladimir Putin sarebbe pronto a lasciare la politica a causa delle sue condizioni di salute. L'indiscrezione arriva dal politologo Valery Solovei, ex professore dell'Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca e voce critica nei confronti del presidente. Putin soffrirebbe da anni del morbo di Parkinson e negli ultimi tempi la situazione si sarebbe aggravata.



Gli scenari più pessimistici ipotizzano addirittura che Putin - che in alcuni eventi pubblici avrebbe manifestato segnali riconducibili proprio al Parkinson - potrebbe annunciare il suo ritiro dalle scene nel mese di gennaio, su pressione della propria famiglia. E andrebbero interpretate in tal senso le indiscrezioni relative agli ultimi due disegni di legge presentati alla Duma per ottenere l'immunità a vita per tutti i reati commessi durante l'esercizio delle sue funzioni politiche e da privato cittadino.



Uno scenario che andrebbe in decisa controtendenza con la riforma costituzionale approvata nei mesi scorsi con la quale Putin si era garantito la possibilità di rimanere al potere fino al 2036, quando avrebbe 84 anni.