Antoine Griezmann resterà all'Atletico Madrid. Secondo quanto rivela ABC, l'attaccante francese ha comunicato alle persone vicine a lui la decisione di non trasferirsi al Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo alla base della scelta de 'Le Petit Diable' ci sarebbero questioni personali e sportive, oltre alla ricca offerta della dirigenza dei Colchoneros, che ha proposto un nuovo accordo a poco più di 25 milioni di euro all'anno con clausola rescissoria superiore ai 200 milioni. La famiglia del calciatore vuole restare nella capitale spagnola e la recente conquista dell'Europa League avrebbe convinto definitivamente Griezmann, che ha confidato di voler conquistare la Champions League con la maglia dell'Atletico nella finale al Wanda Metropolitano nella prossima stagione.



LA SMENTITA - Poco fa l'entourage del calciatore ha smentito la notizia ai microfoni de L'Equipe: "Ancora non sappiamo dove Antoine giocherà la prossima stagione. Non ha firmato nessun contratto preliminare con il Barcellona, ma non ha ancora deciso il suo futuro".