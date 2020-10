Il Real Madrid e Sergio Ramos rischiano di dirsi addio. Come riporta El Chiringuito Tv, il capitano delle Merengues non ha ancora ricevuto nessuna chiamata da Florentino Perez per quanto riguarda il prolungamento, con il numero 4 madridista che invece ha Juventus e Paris Saint-Germain alla porta, pronte ad approfittarne in caso di addio, entrambe con già un'offerta presentata al classe '86.



In scadenza a giugno 2021, da gennaio può firmare con un nuovo club: con un ingaggio da 11,7 milioni di euro netti a stagione, SR4 è il secondo più pagato della rosa alle spalle di Eden Hazard. Uno stipendio che, alla Juventus, vorrebbe Dybala e percepisce, comprensivo di bonus, Matthijs de Ligt. Il Real non si fa vivo, Sergio Ramos attende. E la Juve, insieme al Psg, anche.