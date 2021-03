Domenica scorsa, durante il match di serie B algerina tra Chelgoum e Batna, il portiere dei padroni di casa è uscito dalla propria area per fermare il contropiede degli avversari: l'attaccante avversario lo ha però anticipato, calciando in porta prima del suo intervento. Mentre il pallone rotolava inesorabilmente verso la porta, un raccattapalle è entrato in campo, calciando il pallone prima che varcasse la linea di porta: espulsione per il ragazzo e gol ovviamente non dato. La partita alla fine è stata vinta proprio dalla squadra di casa, che grazie all’episodio ha portato a casa i tre punti.