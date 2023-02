Una rivelazione clamorosa è stata lanciata nella notte italiana in Brasile dal programma Momento Esportivo dove è intervenuto in collegamento Mauro Motta, amico fraterno e di famiglia dell'attaccante brasiliano della Juventus, Kaio Jorge. La notizia è che la punta, che sta tornando da una lunga serie di terribili infortuni fra cui la lesione del tendine rotuleo del ginocchio, ha già l'accordo per dire addio al club bianconer



"A MARZO IN BRASILE" - Secondo Motta, il talento brasiliano cresciuto nel Santos e approdato alla Juventus nel corso dell'estate 2021 a marzo tornerà in Brasile e ha già un accordo per firmare con il Cruzeiro. Perché una data così precisa e lontana? Perché il mercato del campionato Brasileirao riaprirà proprio a inizio marzo.



RONALDO NON SMENTISCE - Kaio Jorge arrivò alla Juventus per 5,4 milioni di euro (1.5 milioni al Santos e 3,9 per entourage e premi alla firma) e sarà interessante capire le modalità di questo trasferimento non smentito, nella serata di ieri, anche da Ronaldo il Fenomeno che del Cruzeiro è diventato proprietario nel 2021. La sua live su twitch è stata tempestata da domande dei tifosi del Cruzeiro a cui non ha smentito la possibilità dell'affare: "Kaio Jorge ha avuto un infortunio simile al mio, al tendine rotuleo. Sta ancora recuperando. Alla Juventus è stato molto sfortunato, proprio all'inizio ha avuto questo infortunio. Gli auguro una buona guarigione".