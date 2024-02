Clamoroso in F1: Hamilton alla Ferrari!

Lewis Hamilton alla Ferrari! E' la clamorosa anticipazione di mercato piloti rivelata dal Corriere della Sera e rilanciata oggi in Gran Bretasgna da Sky Sports UK. Il sette volte campione del mondo approderebbe a Maranello nel 2025, ma non è escluso che il colpo possa essere anticipato addirittura di una stagione, rivela Gazzetta.it. L'ufficialità potrebbe anche arrivare nella giornata di oggi. Lewis Hamilton, sette volte campione del Mondo, dovrebbe sostituire sulla Rossa Carlos Sainz, e il Cavallino si assicurerebbe un dream team composto dallo stesso Hamilton e da Charles Leclerc, fresco di rinnovo di contratto. L'accoppiatta fra il vecchio leone britannico e il talento monegasco rappresenterebbe, secondo i piani della Ferrari, il ticket giusto per tentare di soppiantare l'egemonia di Max Verstappen e della Red Bull.



Hamilton ha vinto il Mondiale di Formula 1 nel 2008 (con la McLaren), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, tutti con la Mercedes. Hamilton, classe 1985, arriverebbe in Ferrari, formando un connubio fra due marchi dal valore assoluto e portando a Maranello esperienza, personalità e capace di fare un lavoro anche sulla preparazione della manoposto, oltre che alla guida.