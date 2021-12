Cartellino rosso deciso dall'arbitro su indicazione del Var per un gestaggio ai tifosi rivali, a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida tra Olimpia Asuncion e Cerro Porteño, match che metteva in palio la Supercoppa del Paraguay



TAGLIAGOLA AI TIFOSI - Incredibile episodio quello che si è verificato nella capitale paraguaiana: Jean, portiere del Cerro, è stato espulso con le due squadre schierate sul terreno di gioco. La decisione è stata presa dal Var che ha rilevato un gestaccio dello stesso giocatore ai tifosi rivali mentre prendeva posto in area di rigore. Per individuare il dito al collo a mimare il tagliagola.decisiva una telecamera all'interno della porta- Il tecnico Francisco Arce ha potuto schierare il portiere di riserva Munoz, ma ha comunque perso per 3-1.