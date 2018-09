Incredibile ma vero. Mentre il campionato prosegue a 19 squadre, nelle aule di tribunale si stanno giocando altre partite che potrebbero mutare clamorosamente in corsa l'assetto della Serie B. Il Tar del Lazio ha accolto infatti l'istanza cautelare, presentata dagli avvocati Di Cintio e Tortorella per conto della Pro Vercelli, contro il giudizio del Consiglio di Garanzia del Coni e sospeso il provvedimento di inammissibilità espresso anche nei confronti di Catania, Siena e Ternana.



La discussione viene rimandata alla Camera di Consiglio del Tar, che si esprimerà in maniera definitiva il prossimo 9 ottobre. Un pronunciamento che potrebbe avere conseguenze inaspettate, a maggior ragione se fosse poi accolta la richiesta del club piemontese di essere ripescato nel campionato di Serie B, in quanto creerebbe i presupposti per la riammissione di tutte le altre ricorrenti.