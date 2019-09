Clamoroso quello che è avvenuto in Spagna: la Federazione calcistica (RFEF) ha rilasciato un comunicato nel quale condanna le immagini televisive fornite da Mediapro e utilizzate durante le decisioni del VAR, l'ultima durante la vittoria del Valencia contro l'Athletic Bilbao nella giornata di domenica. Il calciatore dei Murcielagos Denis Cheryshev ha infatti realizzato la rete decisiva e nonostante le immagini mostrassero che il compagno Maxi Gomez fosse in posizione di fuorigioco nell'occasione, il VAR ha deciso di assegnare il gol.



PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO - Dopo il match, la Federazione ha contestato la natura delle immagini, evidenziando l'errore sforato nella decisione da parte del VAR a causa delle immagini fornite da Mediapro che risultavano offrire una vista distorta dell'azione, assegnando un fuorigioco che non c'era. Oltre a questo, ha avviato un procedimento investigativo sul caso: se l'errore dovesse essere confermato, non è da escludere la decisione di adire le vie legali.