Due notizie bomba, che coinvolgono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Rivali, opposti, nemici in tutto e per tutto, che ora condividono lo stesso sentimento di insoddisfazione. L'argentino al Paris Saint-Germain, col passare delle settimane sempre più una prigione dorata, il portoghese al Manchester United, che non sente più casa sua. A Leo manca Barcellona, il ​modus vivendi che aveva in Spagna e soprattutto non si sente al centro del progetto Psg. Secondo ​il commentatore ed ex calciatore Lobo Carrasco, intervenuto nella trasmissione El Chiringuito, ​"se dovesse vincere la Champions League potrebbe restare, ma se in Europa arrivasse un nuovo fallimento allora sarà difficile. I prossimi cinque mesi saranno chiave per il suo futuro e se non dovesse arrivare la coppa in estate potrebbe forzare la mano e andarsene".



RONALDO - A Manchester alla base del malumore di CR7 c'è Ralf Rangnick, il tecnico scelto dalla proprietà per sostituire Solskjaer fino al termine della stagione. I rapporti tra i due sono ai minimi storici, a questo si aggiunge una stagione complicata in termini di risultati, con lo United in Premier League lontano 22 punti dalla capolista City e impegnato negli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. Ronaldo, che ha un contratto in scadenza nel 2023, aspetta di capire quali sono i piani futuri per la panchina. Se non dovesse arrivare un profilo a lui gradito è pronto a lasciare Old Trafford con un anno d'anticipo.