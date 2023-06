Aveva in mente una rivoluzione tecnica, Paolo Maldini, prima di essere licenziato dal Milan. E per rivoluzione non si intende solo un profondo rinnovamento della rosa, ma anche un cambio di guida in panchina, come rivela il Corriere dello Sport: via Stefano Pioli, al suo posto Andrea Pirlo.



Maldini, stando a quanto filtra da ambienti rossoneri, avrebbe voluto in panchina l'ex compagno con cui aveva un rapporto speciale. I due hanno sempre avuto un legame stretto e Maldini voleva farlo diventare, di nuovo, anche un rapporto professionale. Ma non ne ha avuto il tempo.