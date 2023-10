Clamorosa tegola per il Milan in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Juve, valida per la nona giornata di Serie A. Questo il comunicato ufficiale da parte del club rossonero, che comunica un infortunio pesante: "Marco Sportiello ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l’evoluzione con una nuova risonanza magnetica".



CON LA JUVE C'E' MIRANTE - Contro i bianconeri, vista l'indisponibilità dell'ex Atalanta e la squalifica di Mike Maignan, tra i pali della porta rossonera ci sarà Antonio Mirante, che farà il suo esordio assoluto dal primo minuto con la maglia del Milan contro la sua ex squadra. Il portiere classe '83 ha solo una presenza in rossonero: Milan-Verona, ultima giornata della passata stagione, subentrando a Mike Maignan, ma da titolare non gioca da due anni.