"Arbitro? Lascia tranquillo il bambino!". Un episodio divertente ha visto protagonista ancora una volta l'allenatore della Roma, José Mourinho. Solo che questo volta non c'era la sua squadra protagonista in campo e lui stava assistendo alla partita dagli spalti.



Mou non ha infatti gradito l'atteggiamento dell'aritro che ha diretto gli ottavi di finale di Coppa Italia che hanno visto la Roma Primavera vincere ai rigori contro il Lecce.



E in particolare Mourinho ha urlato quella frase in occasione del primo rigore calciato dal centrocampista Pisilli, richiamato più volte dal fischietto prima di tirare per posizionare meglio la palla sul dischetto. Per la cronaca Pisilli ha poi segnato il suo rigore mentre per i Lecce è stato fatale l'errore di Berisha che ha mandato i giallorossi ai quarti di finale.