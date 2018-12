Addio al calcio, tra un anno e mezzo. Gerard Piqué potrebbe decidere di appendere gli scarpini al termine della stagione 2019-2020, qualche mese dopo aver festeggiato 33 anni. La notizia è svelata in esclusiva dal Mundo Deportivo, quotidiano catalano molto vicino agli affari blaugrana, che racconta i motivi di quella che sarebbe una scelta clamorosa: l'ex difensore del Manchester United vuole candidarsi per la presidenza del Barcellona e vuole avere il tempo per prepararsi. Le prossime elezioni sono previste nel 2021, quando scadrà il mandato di Josep Maria Bartomeu, Piqué sogna di esserne il sostituto. In testa ha già in mente l'allenatore, o meglio gli allenatori: gli ex compagni di tanti trionfi Xavi e Iniesta, insieme alla guida del Barça.