Da fuori sembrava una Juve frantumata in mille pezzi quella di Lione. Anche da dentro non è che apparisse così compatta. Così, dopo il “j'accuse” di Leonardo Bonucci riguardo una squadra non sufficientemente “accesa” fin dal riscaldamento, nelle ultime ore è diventata virale anche la spaccatura tra attacco e resto della squadra evidenziata dal confronto pre-secondo tempo tra Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e i compagni. Immagini che già si erano ammirate la sera stessa della partita, i cui contenuti però sono emersi ora grazie a un servizio speciale diffuso da RMC Sport.



IL DIALOGO – Così Ronaldo e Dybala a colloquio. “Il centrocampo non ci accompagna, siamo soli”, dice CR7. “Non la prende nessuno”, aggiunge la Joya. “Anche sulle seconde palle, niente”, conclude Ronaldo. Che poi sprona Miralem Pjanic ad aumentare il ritmo e Juan Cuadrado ad attaccare maggiormente la porta. Non era contento, non lo era nessuno. E nella ripresa è sostanzialmente cambiato poco, almeno fino al quarto d'ora finale.



SIAMO SOLI – Difesa in difficoltà, attaccanti lasciati a sé stessi, con un centrocampo così la Juve è spaccata. Tatticamente di sicuro, forse anche sotto gli altri punti di vista. Ronaldo si è espresso, evidenziando ciò che già appariva sempre più lampante. Anche per questo il rinvio della supersfida con l'Inter arriva in grande soccorso, per ricomporsi serve tempo e tranquillità. Perché il problema, uno dei problemi, non è la dipendenza da Cristiano Ronaldo. Quanto il fatto che dopo quasi due anni, CR7 si ritrovi in Champions ancora troppo solo.