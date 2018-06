La rivista americana Forbes ha pubblicato la classifica annuale dei club che valgono di più al mondo. Come si legge su Forbes.it, le 20 squadre di calcio più importanti del mondo hanno un valore medio di 1,69 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto allo scorso anno e del 74% rispetto al 2013. L'aumento del valore è stato sostenuto dalla crescita dei ricavi dei club. I primi 20 club hanno realizzato una media di 428 milioni di dollari di entrate durante la stagione 2016-2017, il 40% in più rispetto a cinque anni fa.



Il Manchester United occupa il primo posto, con un valore di 4,12 miliardi di dollari, rispetto ai 3,69 miliardi di dollari dell'anno scorso. Lo United ha generato il maggior reddito (737 milioni di dollari) durante la stagione 2016-2017 e quasi il 50% in più di entrate operative (254 milioni di dollari) rispetto a qualsiasi altra squadra di calcio.



Dietro al Manchester United, ci sono Real Madrid (4,09 miliardi di dollari) e Barcellona (4,06 miliardi di dollari). Entrambe le squadre potrebbero presto superare i Red Devils in termini di valore; la prima grazie ai soldi guadagnati (102 milioni di dollari nel 2017-2018) nella loro incredibile Champions League, la seconda grazie alle enormi entrate che il loro nuovo stadio dovrebbe generare una volta completato (entro circa quattro anni).



Nel corso del 2016-17 solo due team – la Roma (64 milioni di dollari) e il Milan (10 milioni di dollari) – hanno registrato perdite operative. L'aumento delle entrate e della redditività ha innalzato i valori della squadra. Ma solo il Manchester United, il Real Madrid e il Barcellona si classificano tra i 10 franchising sportivi più prestigiosi al mondo.





ECCO LA CLASSIFICA DEI 20 TOP CLUB CON IL RISPETTIVO VALORE DI MERCATO



1° Manchester United (4,123 miliardi di dollari)



2° Real Madrid (4,088 miliardi)



3° Barcellona (4,064 miliardi)



4° Bayern Monaco (3,063 miliardi)



5° Manchester City (2,474 miliardi)



6° Arsenal (2,238 miliardi)



7° Chelsea (2,062 miliardi)



8° Liverpool (1,944 miliardi)



9° Juventus (1,472 miliardi)



10° Tottenham (1,237 miliardi)



11° PSG (971 milioni)



12° Borussia Dortmund (901 milioni)



13° Atletico Madrid (848 milioni)



14° West Ham (754 milioni)



15° Schalke 04 (707 milioni)



16° Roma (618 milioni)



17° Milan (612 milioni)



18° Inter (606 milioni)



19° Leicester (500 milioni)



20° Napoli (471 milioni)



