Partendo dai presupposti che è possibile leggere nel titolo, forse viene da chiedersi perchédel Barcellona non sia già il miglior difensore al mondo, una sorta di miscuglio tra Nesta, Thuram e Beckenbauer, e se ne parli così poco. Proviamo a raccontarvi di che cosa stiamo parlando, nel dettaglio, per capire come mai uno come Xavi, una delle migliori menti calcistiche del XXI Secolo, abbia speso oggi parole tanto importanti.Intanto, cosa ha detto veramente Xavi? L'allenatore del Barcellona, alla vigilia del playoff di Europa League contro il Manchester United, ha parlato di Araújo in questi termini: "È un difensore assolutamente bestiale.". Parla uno che ha visto Piqué, Puyol, Ramos tanto per fare nomi solo di difensori.Ronald Araújo è un difensore uruguayano,. Nasce a Rivera, quasi al confine con il Brasile, e cresce tra il Rentistas e il Boston River in patria.. Debutta in prima squadra addirittura con un'espulsione nella vittoria per 4-0 contro il Siviglia nell'ottobre dello stesso anno, poi diventa titolare in pianta stabile dopo il lockdown, con Koeman in panchina. Questo è l'anno della consacrazione, quello in cui Xavi lo impiega sempre dal 1' al netto di problemi fisici. Problemi che purtroppo si sono presentati, costringendo Araújo a saltare i 70 giorni precedenti i Mondiali per via di. L'Uruguay lo ha convocato, ma il Barcellona ha preteso che giocasse solo con la certezza di essere al 100%, cosa evidentemente mai accaduta dato che non è sceso in campo nel girone che la Celeste non ha superato.Corteggiato dopo l'estate proprio dal Manchester United avversario in Europa League,con l'astronomica cifra di. Sintomo di quanto i blaugrana puntino sul difensore. Tanto innamorati di Araújo, i dirigenti catalani, che alla fine ne hanno voluto prendere un altro, anche lui difensore,di cui vi parleremo in un altro approfondimento.