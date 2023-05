Dopo le partite del weekend, continua oggi con due gare la 32esima giornata di Liga. Alle 19 apre la sfida tra il Maiorca e Athletic Bilbao: gli ospiti sono a 3 punti dal sesto posto che vorrebbe dire Conference League nella prossima stagione, mentre i padroni di casa sono praticamente salvi. Alle 21 poi tocca al Siviglia, rivale della Juve nelle semifinali di Europa League: dopo sei risultati utili di fila (5 vittorie e un pari), al Ramon Sanchez Pizjuan arriva il Girona, a pari punti a quota 41 e reduce dallo scalpo del Real Madrid. Chi vince può avere ancora velleità d'Europa e per gli andalusi sarebbe clamoroso, visto che erano impelagati nella lotta per non retrocedere fino all'arrivo di Mendilibar.