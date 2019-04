“Noi ci aspettiamo un Milan molto forte, che farà la partita della vita, come hanno detto. Noi dobbiamo farla più della vita di loro”. Con queste parole Walter Mazzarri ha presentato la partita di domani del suo Torino contro la formazione rossonera, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre in lotta per il quarto posto. Anche i tifosi granata sanno bene quanto sia importante Torino-Milan, per questo motivo in oltre 700 si sono dati appuntamenti davanti all’hotel sede del ritiro prepartita della formazione di Walter Mazzarri e, intorno alle 18, hanno accolto l’arrivo di Andrea Belotti e compagni con cori e applausi.



Il pullman del Torino è arrivato presso l’albergo tra due fila di tifosi con fumogeni, sciarpe e bandiera tutte di colore granata. I calciatori sono poi stati acclamati ad uno ad uno mentre entravano nell’hotel, cori in particolare per capitan Belotti e per il veterano Emiliano Moretti. Nonostante il calendario tutt’altro che semplice e lo svantaggio in termini di punti rispetto alle rivali, nella Torino granata si sogna la qualificazione alla prossima Champions League .