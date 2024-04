Club Brugge-PAOK Salonicco, le formazioni ufficiali: Jutglà sfida Koulierakis

Da questo quarto di finale di Conference League potrebbe uscire l'avversaria della Fiorentina nell'eventuale semifinale, Viktoria Plzen permettendo: si affrontano in Belgio, queste le scelte iniziali.I padroni di casa, ex squadra dell'atalantino in prestito dal Milan De Ketelaere, si affidano ain attacco senza l'ex Bologna Skov Olsen.guida la mediana al fianco del capitano Vanaken. Le speranze del PAOK sono tutte in, il brasiliano ex Shakhtar Donetsk, nell'attaccante Samatta e nel difensore goleador, accostato nel recente passato proprio al Milan.

: Jackers; Spileer, Mechele, De Cuyper; Sabbe, Onyedika, Vanaken, Vetlesen, Skoras; Thiago, Jutglà. All. Nicky Hayen: Kotarski; Vieirinha, Kedziora, Koulierakis, Baba; Ozdoev, Meité; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Samatta. All. Razvan Lucescu.