Torna l'appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM Quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto.



Questa stagione c'è una novità: al posto degli indizi scritti, vi forniamo una serie di foto (nella nostra GALLERY) ordinate secondo una sequenza logica che vi porterà a capire chi è il calciatore da indovinare.



Riportiamo l'esempio della prima puntata. Le foto erano quelle di Oscar Cardozo, Claudio Pizarro, Radamel Falcao, Libor Kozaz, Jonathan Soriano, Romelu Lukaku, Aritz Aduriz, Edin Dzeko e Ciro Immobile. Il vincitore ha indovinato per primo il NOME e il PERCHE': Oliver Giroud, capocannoniere dell'Europa League. Allora siete pronti alla sfida? Cliccate sulla GALLERY!



La soluzione è Eden Hazard, capitano del Belgio primo nel ranking Fifa per nazionali davanti a Francia (capitan Lloris), Brasile (Dani Alves), Inghilterra (Kane), Uruguay (Godin), Croazia (Modric), Portogallo (Cristiano Ronaldo), Spagna (Sergio Ramos), Argentina (Messi), Colombia (James Rodriguez), Messico (Guardado), Svizzera (Lichtsteiner), Italia (Chiellini), Olanda (van Djij), Germania (Neuer), Danimarca (Schmeichel), Svezia (Granqvist), Cile (Medel), Polonia (Lewandowski) e Senegal (Koulibaly).

Complimenti a marcus berg, il primo a indovinare.