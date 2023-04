Strano ma vero. Wolverhampton e Crystal Palace non pareggiano in casa degli Wolves da novembre 2006, ossia diciassette anni fa, una vera enormità che oltretutto succedeva non in Premier League ma in Championship! Nel 2010 successe ma in FA Cup, tutta un'altra musica. Invece se adesso diamo un'occhiata alla classifica della Premier League possiamo notare come un punticino potrebbe lenire i dolori (se ci sono) di entrambe, comunque più avanti di chi sgambetta ferocemente per ritirarsi su dalle ultime posizioni.



A Salerno la finale della Coppa Italia Primavera. E ce la vedremo in TV. Altro che stranezza. E' il giardino della Viola che da quattro anni fa all-in e se la porta via. L'anno scorso pensò bene di farlo dopo aver preso a schiaffi (5-2) i giallorossi nella semifinale unica (primo tempo che la Roma di Alberto De Rossi ha cancellato dalla sua memoria tanto fu orribile con la ciliegina dell'espulsione all'88' di Voelkerling Persson). Dopo quel match una vittoria per parte in campionato con gol sempre per entrambe. Chiaro istinto di vendicare la ferita da parte romanista ma Alberto Aquilani ha un grande impianto e sa come metterlo in moto (li ho visti nella semifinale contro il Genoa finita 3-2). Per ciò che è successo l'anno scorso è possibile un primo tempo diverso.



Wolverhampton-Crystal Palace X (quota 3,15)

Fiorentina-Roma finale Coppa Italia Primavera X primo tempo (2,20)



Ambo da 6,93 volte la posta