l capolista in Premier League recupera oggi conuna partita fondamentale per incrementare il vantaggio nei confronti del City del maestro Guardiola. Battere l'avversario odierno significherebbe riprendersi cinque punti di vantaggio, impossibile pensare che siano pochi. L'Everton si dibatte terzultimo, le sta provando tutte per non scendere in Championship ma per rubare qualcosa oggi a Londra dovrà inventarsi le piroette.una delle squadre più in forma del calcio mondiale, ildeve mettere via il West Ham, che probabilmente penserà più alla sua povera Premier (al momento è quintultimo due punti sopra l'Everton) che a passare il turno. I rossi hanno appena soffiato il Barcellona fuori dall'Europa League e vinto la Carabao Cup, senza soffrire, contro il Newcastle. Con quei Rashford e Casemiro si fa male anche con un dito.di Spagna che ci mette di fronte la prima semifinale d'andata, quella povera (di là se la vedranno domani Real Madrid e Barcellona) tra Osasuna e Athletic Bilbao. Difficile pensare che se la giochino senza fare flanella, ovvero buttando via il meno possibile in attesa del ritorno. Gli scommettitori neanche considerano l'over. Come dargli torto?La quota che ingolosisce è la vittoria internacon l'Aek. All'andata fu 3-0 a favore di questi ultimi che ebbero tutto in discesa passando subito in vantaggio e chiudendo con il terzo gol segnato dopo più di dieci minuti di recupero. Arduo pensare che ci siano margini per recuperare ma la "garra" per vincere almeno quella si'.PS Ci sarebbe la Serie B ma è tra i campionati più difficili del mappamondo. Quota scarsina per una quaterna a sette contro uno. Ma ci stanno tutte e nel resto del menu non si trovano nemmeno le puntarelle con alici!Arsenal-Everton 1 (quota 1,33)Manchester United-West Ham 1 (1,60)Osasuna-Athletic Bilbao under (1,50)Olympiakos-Aek 1 (2,20)Quaterna da 7,00 volte la posta