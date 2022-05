C'è molto da combattere al Gewiss Stadium, stasera. Perchè sono punti benedetti per la Dea, che dovrà vincerle tutte per capire a che punto è arrivata, e ancora di più per la Salernitana, che vista la rimontona effettuata adesso ci crede veramente. E una salvezza così sarebbe il motivo per andare a nuoto a Gibilterra. Davide Nicola, squadra e tifosi.Ecco perchè è difficile che venga fuori una partita coperta, blindata, senza sugo. Entrambe sanno che per prendersi i tre punti bisognerà segnare quanto più e' possibile. I campani sanno anche che in questa stagione lo stadio di casa è stato più che avaro con i nerazzurri per cui scenderanno in campo altro che battuti. La quota che può interessare da vicino è gol/over 2,5. Che passa (e non di poco) la pari.E' la serata per rivedere il Manchester United. Per capire se il pareggio contro il Chelsea è stato un sussurro per dire che il finale di stagione non sarà così orripilante come il resto. L'occasione è interessante perchè il Brentford non è una big ma una rivale che ne ha messe molte in difficoltà. A maggior ragione uno come Cr7 sentirà gli stimoli del gol. Anche se uno come lui segnerebbe al campetto con gli amici. L'1,90 non mi pare così basso, non si parla si primo marcatore.La sorpresa che fa innalzare il terno è annidata in Portogallo. Nell'unica del programma il Tondela è atteso in casa dal Pacos de Ferreira e va lì per agganciare tre punti e sopravvivere ancora senza lasciarsi andare alla retrocessione. I padroni di casa in quale versione saranno? Hanno poco da agganciare in classifica e, se stiamo a ciò che ho appena detto sugli ospiti, il 2 non è qualcosa di impossibile. Anzi.