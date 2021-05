Tensione. No, leggete bene. Non attenzione ma tensione. Tra tifosi juventini ('na marea preoccupata e insoddisfatta), interisti ('na marea soddisfatta) e antijuventini, questa Juventus-Inter porterà davanti alla tv praticamente tutti tranne i neonati. Perchè questa è il nodo di tutte e per tutte: se la Signora si beve questa come fosse uno spritz allora può ancora concorrere a bersi anche una piazza Champions. Se no, nisba. Dall'altra parte del campo, Antonio Conte. E non dico altro. Perchè tutti (neonati compresi?) hanno capito a volo. Bisogna segnare, assolutamente. E sono curioso di vedere come se la giocheranno i nerazzurri. Sono praticamente certo che vadano in gol entrambe, per ciò che la gara si porta dietro. Ma come finirà lo lascio a voi. Io mi prendo volentieri l'over 2,5.La stessa cosa, con il calco, può avvenire nel pomeriggio all'Olimpico di Roma. Nessuno mi dica che Roma-Lazio, come battiti nel cuore, vale meno della suddetta. Inoltre: 1) c'è una Lazio che deve fare en-plein anche giocando a freccette, in questi giorni, sperando che qualcuna di quelle davanti metta un piede in fallo (e potendo contare anche sul recupero col Toro); 2) la Roma ha promesso ai suoi tifosi di non chiudere come sta chiudendo, e cioè a sonori ceffoni in faccia: quale partita migliore di questa, sbattere fuori dall'Europona l'odiata cugina? Con la copia carbone mi viene perfettamente l'over 2,5 anche qui. Vedo ben poco da difendere, le porte andranno attaccate.Genoa-Atalanta la indovino con una, come si fa alla gara di canzoni. Lascio alle loro congetture quelli che pensano che la Dea farà vincere i padroni di casa per regalo alla Juve (che poi blablablablabla) e sostengo con fermezza il parziale finale 2/2.Il quarto gradino è importantissimo per la Bundesliga. In chiave retrocessione o no. Il Bielefeld è terzultimo e deve fare i conti solo con la vittoria, per andare a prendere e superare Brema, Augsburg ed Hertha (con le prime due che se la giocano contro). Mancano due giornate ma non prendere i tre punti qui vorrebbe dire ciao ciao e prepararsi allo spareggio con quella della Bundesliga 2. E l'Hoffenheim è d'accordo ad aprire il mare al Bielefeld? Io ci provo, la quota c'è.Juventus-Inter over 2,5 (quota 1,66)Roma-Lazio over 2,5 (1,55)Genoa-Atalanta 2/2 parziale/finale (1,66)Bielefeld-Hoffenheim 1 (2,70)La quaterna vale 11,5 volte la posta