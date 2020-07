Non di quello che succederà in campo ma del fatto che se tutte le sfide tra una big e una piccola (o già retrocessa) finissero come devono, sarebbe facile. Invece non lo è, non lo è mai stato. Facile.Le gare cui mi riferivo sono. Quando ho visto la quota dell'Atalanta che vince entrambi i tempi sono svenuto e ci sono voluti i sali per una pronta rianimazione. Che cosa significhi quotare alla pari la possibilità che la Dea vinca entrambi i tempi lo sa solo il banco. O forse il banco pensa che la dispendiosissima partita (energie nervose soprattutto) contro la Juve possa farsi sentire. E che per questoschieri moltissime seconde linee. Comunque, alla pari in questo caso non si può rinunciare.Pervado sulla dignitosissima quota di 1,48 riferibile ai padroni di casa che vincono il primo tempo. Il Norwich è già andato, il Chelsea lotta ancora per un posto Champions e certo avrà visto cosa è successo al Leicester contro il Bournemouth e ne farà tesoro.Due match di Championship (la Serie B inglese) ci danno l'indicazione per provare a tornare all'era "quaternaria". SonoL'Huddersfield faceva parte dell'ultima "presa" di questa rubrica e quindi ha tutta la mia gratitudine. I precedenti di questa partita ci indicano che, nelle ultime dodici in casa di una o dell'altra, ci sono stati ben dieci under 2,5. Ovvero l'over 2,5 esce in un caso su sei. Difficilotto no?In Millwall-Blackburn prendiamo di mira un'altra cosa. L'ultimo scontro diretto in casa Millwall finito con la vittoria dei biancoblu risale a "li tempi de Checch'e'Nnina", ovvero al 1991. I tempi di "Losing my religion" dei REM. E' anche per questo che mi prendo la X2. Per onorare la grande band.Atalanta-Brescia squadra di casa vince entrambi i tempi (quota 2,00)Chelsea-Norwich squadra di casa vince primo tempo (1,48)Sheffield Wednesday-Huddersfield under 2,5 (1,72)Millwall-Blackburn X2 (1,65)