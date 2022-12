Qatar2022. Alle 16 si giocherà Croazia-Marocco. Nessuno vuole sentirla chiamare finalina. Il perché è chiarissimo: i croati arrivarono secondi battuti nell'ultimo atto di Russia 2018 da chi si giocherà il secondo Mondiale di fila, la Francia; i marocchini sono stati la prima nazionale africana ad arrivare ad una semifinale di questo valore. E si sono giocati il massimo nonostante gli infortuni ci abbiano messo il possibile e l'impossibile. Non credo che vedremo una partita al risparmio, chiuse ognuna nella propria metà campo. Credo esattamente al contrario, a segnarne uno in più dei rivali e non a prenderne uno in meno. Ecco perché il gol/over 3,5, chi ci crede spunta un quotone (tracollato di botto da ieri e ancora valido).



Serie B con due anticipi. Il Pisa è una macchina da guerra che procede imbattuta da dodici gare dodici, non solo: è reduce dallo 0-0 in casa della capolista Frosinone e non è assolutamente poco. Il Brescia invece zoppica anzichè no, ce l'ha fatta in casa con la Spal poi due sconfitte e un pareggio (inframezzati). Una combo 1X/multigol 1/3 ci potrebbe stare (scende anche qui).



La Reggina vuole togliersi dalla testa lo 0-3 casalingo, l'ultima disputata a Reggio, contro i ciociari di Fabio Grosso. Oggi troverà il Bari che è sempre orfano di Cheddira e non è una cosetta. La quota di Pippo Inzaghi credo che calerà, mi sembra troppo alta. Noi ne approfittiamo il prima possibile.





Croazia-Marocco gol/over 3,5 (quota 3,00)



Pisa-Brescia 1X/multigol 1/3 (1,85)



Reggina-Bari 1 (2,15)





Terno da 11,9 volte la posta.