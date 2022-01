Vendetta tremenda vendetta. Parlo del Bayern Monaco che questa partita l'aspettava dal 27 ottobre, giorno in cui pati' una delle peggiori sconfitte della sua storia, in Coppa di Germania, perdendo 5-0 in casa del Gladbach. Fu l'ultimo strillo o quasi per chi dominò quella gara (ora sono precipitati a +2 dalla zona retrocessione). Da quel 27 ottobre sono arrivate due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in fila nelle quali è caduto il mondo con diciassette reti subite (finora in totale trentadue, ben dieci in più di quelle all'attivo).



Non credo minimamente che chiunque scenda in campo tra i bavaresi faccia sconti. Di fronte c'è una squadra che ti ha battuto 5-0 e questi sono risultati che restano nei libri mastri del calcio che conta. Quindi mi prendo un handicap molto alto come gol (per riscuotere si parte da quattro gol di vantaggio) e come quota (a 5,30). Vediamo se ho ragione o no.



Le altre due per il terno sono la verdura. In Portogallo, dove lo Sporting di Amorim va a casa del Santa Clara per impinguare la sua classifica al comando; in Turchia, dove la terza capolista di questo venerdi', il Trabzonspor, farà gli onori di casa allo Yeni Malatyaspor, prima contro ultima di Turchia.



Il nodo è tutto nella ripresa della Bundesliga tedesca con la prima giornata di ritorno: è li' l'hamburger (a porte chiuse).





Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach 1/handicap 3 gol (quota 5,30)

Santa Clara-Sporting Lisbona 2 (1,35)

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor 1 (1,30)



Il terno vale 9,30 volte la posta