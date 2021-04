Tre partite non male. Una nostra, due della Perfida Albione. Nessuna quota bassissima. Per un terno che ci porta fino a quasi undici volte la posta. Ci accontenteremmo tutti col sorrisone delle grandi occasioni, ve lo dico subito.Il posticipo di Serie A tocca a Benevento-Sassuolo. Due che giocano a duecento all'ora, senza nemmeno guardarsi dietro. La situazione delle squadre rimaste sul fondo sembra sempre più restringere a loro la lotta-salvezza e quindi tra Benevento e Sassuolo si parla di altro. In Serie A e in Lega Pro i precedenti nel Sannio. Entrambi con lo stesso risultato, 1-2. Devo dire che è stato il primo risultato che mi è venuto in testa poi però, visto che le inglesi ci portavano su e di parecchio, ho deciso di attestarmi su un più classico gol. Le due sanno come arrivare in porta, Pippo Inzaghi e De Zerbi conoscono a memoria il gioco offensivo. Cinque gol (media perfetta) nelle ultime cinque gare il Benevento, otto il Sassuolo. Si segna si segna; cinque punti i padroni di casa, uno in meno gli ospiti. La mia scelta sembra la strada migliore.Premier League. La più classica è quella della sera, Brighton-Everton. Ancelotti è a cinque punti dall'Europa, deve recuperare match e arriva da un punto su tre gare. Non la salute in persona, sconfitte tutte in casa tranne quella col Chelsea. In più è arrivato a prendersi la qualificazione in FA Cup anche il City. Tanto che il pareggio casalingo col Crystal Palace è sembrata una boccata d'ossigeno più che una delusione. Un'altra sconfitta timbrerebbe la crisi in tutto e per tutto. Il Brighton, che va meglio in trasferta che all'Amex Stadium, è comunque volato al di là della zona-retrocessione, sei punti avanti. Insieme con il Fulham è la squadra che pareggia di più (undici). Ora è un po' che non lo fa più (dallo 0-0 con l'Aston Villa sono già sei match che giungono solo vittorie o sconfitte). I titoli di testa portano alla X, fatta finita e ben pagata come ogni X che si rispetti.Il West Bromwich è stata quella che ha fatto saltare la polveriera, all'ultima, con il 5-2 ottenuto allo Stamford Bridge. Certo che il cartellino rosso per doppio giallo prima della mezzora mostrato a Thiago Silva ha decisamente sollevato la situazione. Ma comunque la si metta, è stato un 5-2 in casa del Chelsea. Altro che pizza e fischi. Questa volta c'è il Southampton che arriva da due vittorie, una in FA Cup (Bourmemouth da loro) e una in Premier League (Burnley in casa). Se mischiamo gli elementi viene fuori un bel 2, che ci starebbe alla grande. Il WBA, a otto punti dalla salvezza, dovrebbe fare un'altra piroetta sulla corda tesa a cento metri da terra; il Southampton è tranquillo come un pupo che dorme. Ma sa svegliarsi e fare casino sempre al momento più opportuno.Benevento-Sassuolo gol (quota 1,53)Brighton-Everton X (3,23)West Bromwich-Southampton 2 (2,17)