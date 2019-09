Ci siamo, è Champions League! E chi poteva cominciare se non Antonio Conte, dal suo ponte di comando a San Siro? Si presenta un avversario che dà ogni possibilità di partire bene, lo Slavia Praga. Tre punti benedetti che portino a scontrarsi poi con Barcellona e Borussia Dortmund con la faccia sorridente, quelle delle buone occasioni. 1 e tira via.



Il partitone è due ore più tardi, tra Napoli e Liverpool. I campioni d'Europa che arrivano alle presentazioni nello stadio più discusso d'Europa, anzi negli spogliatoi più discussi d'Europa. Ma tutto è andato a posto e Ancelotti prova a replicare l'ultimo scontro diretto casalingo con i rossi, che fu uno spettacolare 1-0 giocato tutto dai napoletani, dominato. Era il 3 ottobre di un anno fa, Insigne mise lo svolazzo al novantesimo. La doppia azzurra non è un azzardo.



Queste sono quelle che attirano la nostra diretta attenzione, per il resto si va a fare cinquina. Con le già citate Borussia Dortmund e Barcellona, squadre molto più centrate davanti che dietro: per loro c'è il prevedibile gol.



Oppure il Chelsea, che sembra essersi svegliato al momento giusto. Il contrario del Valencia, che ha persino cambiato allenatore (da Marcelino a Celades) per poi sprofondare al Nou Camp. Uscire con qualcosa da Stamford Bridge sarà tostissima.



Chiude la sfida tra Salisburgo e Genk. Anche se i primi sono una pallida copia dello squadrone che erano in Europa League, l'avversario che il calendario propone imburra tre punti caldi caldi.





I CONSIGLI PER MARTEDI':



Inter-Slavia Praga 1 (quota 1,38)



Napoli-Liverpool 1X (1,67)



Borussia Dortmund-Barcellona gol (1,50)



Chelsea-Valencia 1 (1,85)



Salisburgo-Genk 1 (1,60)



La cinquina vale 10,2 volte la posta.