Venerdi' di magra che non se ne può avere l'idea. C'è però la Serie B e almeno quella ci può salvare la serata. Con uno strano match che prima di oggi è già andato in onda due volte nella stagione, una per la Coppa Italia. Perchè strano? Perchè è uscito per due volte un risultatone, con i sardi (sempre in casa però) vittoriosi per 3-2! Se non c'è due senza tre, proviamoci con un bell'over 3,5.

Stessa identica prova che faccio in Bundesliga 2, uno spareggione vero e proprio per essere promosse. Tra due squadre che segnano come se non sapessero cosa altro fare. E indovinate come finì all'andata? Esatto, 2-3! Non solo: negli ultimi sei testa a testa tra Amburgo e Paderborn è uscito quattro volte l'over 3,5!

Esattamente il contrario in Spagna, LaLiga 2, tra Alaves e Granada. Andiamo a vedere i loro under/over nella stagione: i primi hanno un chiarissimo 25/13 mentre gli ospiti un ancor più chiaro 27/11. In più ci si gioca moltissimo.

PS E il Bayer Leverkusen, che anticipa in chiave-Roma? Ne parleremo a tempo debito...



Perugia-Cagliari over 3,5 (quota 3,75)

Amburgo-Paderborn over 3,5 (2,05)

Alaves-Granada under (1,50)



Terno da 11,5 volte la posta