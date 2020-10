Quasi tremila chilometri di distanza, da Crotone a Kiev. Fortunatamente c'era Torino di mezzo. Per fare il punto della situazione-C'è il debutto di Andreasulla panchina, è il debutto Champions per tutte in una serata che regala i primi punti dei gironi. Ma solo a chi saprà prenderseli.è il primo passo bianconero per non perdere terreno dal Barcellona, quella con cui si dovrà fare a schiaffi per il primo posto. Crotone ha fatto vedere i buchi neri della squadra che però lamenta assenze troppo importanti per non risentirne. Anche se otto delle dodici trasferte della fase a gruppi (da quattro anni in qua) sono state vittorie. Bisognerà segnare, pur senza CR7. I padroni di casa lo fanno dall'11 settembre e hanno buttato fuori i belgi del Gent (due successi) e prima l'Alkmaar. In campionato sono al comando. La quota del gol potrebbe starci. E non è bassa.Lalucida l'argenteria perché la serata dell'Olimpico con ilon può essere una come le altre. Arriva Haaland per far vedere chi è alla Scarpa d'Oro europea, Ciro Immobile. Che non c'era nella scoppola presa a Marassi dalla Sampdoria. I tedeschi non sono squadra che si mette sulle sue a difendersi, oltretutto con il carrarmato che ha lì in attacco. Non vedo come potrebbe uscire uno 0-0, più facile che spunti il gol/over 2,5. Immobile darebbe molto di quel che ha per fare il gol dell'ex. Magari quello decisivo.A Parigi vedremo una delle finaliste dell'ultima Champions,E non dico poco. Si rivede il Manchester United, che nell'ultimo scontro diretto mise a segno il colpo dell'anno eliminando i francesi in casa loro dopo aver perso 2-0 nel mitico Old Trafford! Il PSG aspetta questa rivincita con i canini insanguinati ma i rivali hanno appena fatto quattro gol al Newcastle, apparendo rispolverati (l'1-6 dal Tottenham era davvero una stranezza, in dieci contro undici). Anche qui mi prendo il gol/over 2,5.riapre le ferite dell'Inter, battuta nella finale di Europa League proprio dai ragazzi di Lopetegui. Che a Londra potrebbero tirare un altro gancio, questa volta a Lampard: gli andalusi in Europa fanno paura persino nella Coppa più importante. Anche se hanno appena perso nella Liga. Doppia esterna a quota che fa scendere le lacrime da quanto sembra bella.Ilha fatto una Bundesliga da paura e al momento viaggia in testa, un punto avanti a Sua Maestà il Bayern Monaco. Lha un pregio: quando i turchi vanno a giocare in Germania diventano leoni e sanno fare male. Basta vedere il 3-3 di qualche giorno fa tra le Nazionali. Ma la differenza tra le squadre in campo pare ben chiara, al punto da scommettere sulla vittoria interna già nel primo tempo.Dinamo Kiev-Juventus gol (quota 1,82)Lazio-Borussia Dortmund gol/over 2,5 (1,68)PSG-Manchester United gol/over 2,5 (1,87)Chelsea-Siviglia X2 (1,81)Lipsia-Istanbul Basaksehir 1 primo tempo (1,68)