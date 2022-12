Spiccioletti mi raccomando, che in questo periodo i soldi devono andare per forza sotto l'albero. Comunque, altro che amichevole. Circa quattordicimila spettatori al Granillo per l'abbraccio in campo tra Reggina e Inter, tra Pippo e Simone Inzaghi. Chi vuole vincerla è più forte di chi non vuole perderla? E Lukaku si potrebbe rivedere nell'occasione, intendo dire un Lukaku che non fosse quello brutto brutto ma cosi' brutto visto pochi giorni fa a Qatar2022? Intutile dirne di più, sembra poter essere un "derby di famiglia" che si stabilizzi sull'opzione gol.



Lo stesso può avvenire in Verona-Bologna, che però sembrano più interessate a giri di mercato che a spolparsi nell'occasione (poi magari finisce 4-4...) tra di loro. I coraggiosi possono anche pensare alla X ma il gol non sembra "accio" per niente.



Molto interessante è invece l'appuntamento di Carabao Cup tra le solite note, Manchester City e Liverpool. Non so perchè abbiano stabilito una quota enormemente alta per il pareggio, in fin dei conti Haaland e Salah ci saranno. A fare la differenza. Come sempre. Anche se il Pep la pensa a modo suo: "Quelli che hanno giocato al Mondiale staranno meglio di quelli che si sono allenati a casa". Si' ma quanti ne andranno in campo?





Reggina-Inter gol (quota 1,65)



Verona-Bologna gol (1,70)



Manchester City-Liverpool X (3,70)





Terno da 10,3 volte la posta.