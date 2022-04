Si' lo so che c'è Lazio-Milan ma la settimana "influenzata" dei biancocelesti (che poi recuperano tutti o quasi?) e l'assoluta necessità di vincere che hanno Pioli e i suoi ragazzi mi fa pensare che se oggi c'è una partita da stare a vedere senza cartucelle in mano e' proprio quella dell'Olimpico.Oggi c'è il minimo del massimo, ovvero con un bel terno si potrebbe fare Casamicciola. E si sa che riducendo il numero delle partite si riduce il numero dei rischi. Anche se non potrebbe essere tutto cosi' facile se no domani gireremmo tutti col macchinone.In Serie A mi attira il canto delle sirene della X tra Bologna e Udinese. Vado a spiegare. I padroni di casa sono a ridosso di due partitacce, contro l'Inter nel famosissimo recupero di mercoledi' prossimo e contro la Roma all'Olimpico; l'Udinese e' reduce dalla peggiore sconfitta del suo campionato, arrivata in casa all'ultimo soffio di contropiede grazie a Verdi della Salernitana (e mercoledì ha il recupero a Firenze). A parte che il pareggio ci starebbe già di suo ma perchè non pensare che il male minore oggi possa diventare il punto per uno? Potrebbe, per me ci sta tutto.Poi due match inglesi che mi affascinano per motivi diversi. Il derby di Liverpool non è mai stato più sbilanciato di cosi', l'Everton rischia in modo totale di sprofondare in Championship perchè l'avversario che può superarlo in classifica, il Burnley, ha più dimestichezza nella lotta per la sopravvivenza. E Klopp deve assolutamente vincere, per i regali da scartare ripassare a Natale. Il parziale/finale a 1,60 e' la quota che mi prendo, non sarà ricchissima ma sulla carta non c'è proprio partita.Il Chelsea, che fa le fiamme dal naso per essere fuori dalla Champions (e in quella maniera poi) e aver appena perso malissimo in casa contro l'Arsenal, trova un avversario che pensa molto di più al giovedi' di Europa League che non a questa (secondo me). Avrà una gran bella gatta da pelare perchè l'Eintracht ha appena eliminato il Barcellona e scusate ma non è poco. Se il Chelsea avrà la fame che gli attribuisco io, gli Hammers li mette a sedere nel primo tempo. E la quota parziale/finale fa il rumore del cannone che spara l'orario a mezzogiorno. Undici contro uno: si può fare, amigos?