Indirizzo Windsor Park di Belfast. Si assegnerà in quello stadio lache vedrà al confronto. Ovviamente non farà parte della serata il nuovo centrattacco dei Blues, Big Rom Lukaku, che si godrà il match e farà seriamente il tifo per i suoi nuovi compagni, prima volta in stagione.. E chiaramente se l'è preparata nel modo vecchio. Piuttosto, chissà se in questa serata al "modo vecchio" rientrerà anche l'ottimo Ziyech, doppietta contro il Tottenham e ventottenne che tante squadre, anche italiane, vorrebbero portarsi a casa di notte.. Fondamentale pezzo della scacchiera di Unai Emery, messo faccia al muro dal fatto che uno tosto come lui sarà fuori per infortunio.Il Chelsea vuole il suo secondo trofeo di questo tipo e basta dare un rapido sguardo alle quote per "pesare" che saranno gli inglesi i netti favoriti della tenzone. Il Villarreal farà soprattutto fuoco di sbarramento ma non sarà facile tirar fuori dalle tasche altre armi non convenzionali.A Unai Emery non fa paura partire da outsider, sa sempre preparare il controveleno. Anche se il precampionato non è stato tutto fuorché all'altezza dell'antagonista spagnolo.Dirigerà l'arbitro russo Karasev, quello di Italia-Svizzera (3-0) agli ultimi Europei.