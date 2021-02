Not for me. Perchè gli emiliani debbono evitare la sconfitta in ogni modo e i veneti sono squadra che se la prende dritta gioca benissimo. Partita difficile da pronosticare. E infatti la quota del Verona è altissima. Me la guardo soltanto.Addirittura. La vedo tutta spostata dalla parte dei padroni di casa. Le sfide? West Ham-Sheffield United e Chelsea-Newcastle. Handicap significa che debbono finire con due o più gol di vantaggio per chi gioca nello stadio di casa. Quote alte, remunerative. Andiamo a vedere tra le pieghe.Il West Ham lotta per l'Europa che vale sul serio, a pari punti con il Chelsea e un punto dietro il Liverpool. Ma il dato che mi spinge all'1/handicap è questo: dal '90, ovvero trentuno anni che gli Hammers non battono lo Sheffield United con due o più gol di scarto! Avvenne in Championship (nemmeno in Premier League), il 21 marzo del 1990. Entrava la primavera ed entravano anche cinque gol (a zero) nella porta dell'avversario. Ora lo Sheffield è ultimo in classifica, la quota è una poesia. Ci sta.Da quando è saltata la panchina di Lampard ed è arrivato Tuchel, ilha preso a risalire in classifica. Un pareggio all'esordio e poi tre successi in PL, conditi dalla vittoria in FA Cup all'ultima contro il Barnsley in trasferta. Soltanto uno dei successi - quello contro il Burnley - è arrivato con l'handicap (2-0). Il Newcastle perse con l'handicap già all'andata a novembre, in casa sua: finì 0-2 con le reti di Abraham e l'autogol di Fernandez. Il Chelsea è in palla, il Newcastle una volta vince e l'altra perde: questa dovrebbe essere quella che perde...Numeri che ci indicano la strada per il quotone dell'over 2,5 della Liga. La partita è Cadice-Athletic Bilbao. Fu nel '93 l'ultimo over tra le due squadre (2-3) che poi non si sono più trovate a confrontarsi nel massimo campionato fino alla stagione 2005-2006. E poi di nuovo fino a questa. Se diamo un'occhiata alle ultime giocate nella stagione corrente vediamo che i gol arrivano praticamente sempre, da una parte e dall'altra: diciotto nelle ultime quattro nelle quali era impegnato il Cadice, tredici nelle ultime quattro del Bilbao. E sto sempre parlando di Liga. In questo caso la quota sfonda ogni più rosea previsione: si prende senza altre litanie.West Ham-Sheffield United 1/handicap (quota 3,10)Chelsea-Newcastle 1/handicap (1,73)Cadice-Athletic Bilbao over 2,5 (2,42)