Continuo a pensare da un po' che il gol sia il meglio di Fiorentina e Atalanta. Sono due squadre che quando si accendono fai fatica a spegnere. Non solo. La deludente Atalanta che con Milan e Toro si è vista sbuffare potrebbe realmente essersi tenuta l'oro per questa semifinale di Coppa Italia a Firenze. Vedremo. Io credo che l'overone a quella quota lì sia giocabilissimo. Per due squadre che hanno dediche pesanti da voler fare.



La serata di Premier League me ne mette davanti molte altrettanto giocabilissime, soprattutto in una multipla. Per esempio l'Arsenal contro il Bournemouth, oppure il Southampton contro il Fulham, o il Liverpool col Watford per chiudere con l'overone di Manchester City-West Ham.



Le partite più pesanti della serata? Senza dubbio Real Madrid-Barcellona (di Copa del Rey) e Chelsea-Tottenham. Ci ho pensato a lungo, ma mi sono detto che qui sarete voi a tirare fuori il meglio. Non ho grandi ispirazioni e quindi non voglio mettervi fuori strada. Bastano quelle sopra, magari...



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Fiorentina-Atalanta over 2,5 (quota 1,90)



Arsenal-Bournemouth 1 (1,45)



Southampton-Fulham 1 (1,95)



Liverpool-Watford 1 (1,26)



Manchester City-West Ham over 2,5 (1,33)



La cinquina vale 9,00 volte la posta escluso bonus.