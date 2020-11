Ma un partitone che ci riporta a ritmi sudamericani c'è. Solitamente giocano a notte fonda e per nessuno è facile partecipare, questa voltasi trovano mentre noi stiamo sparecchiando ed è tutt'altra cosa.(per la Colombia sinora una vittoria e un pareggio, per l'Uruguay una vittoria e una sconfitta). Comee soci sono usciti dalhanno trovato una bella bastonata ma in Ecuador, per problemi più che altro di altitudine, non è facile respirare nemmeno se vai con lo scafandro. Il problema adesso è un altro, per la Celeste: in Cile al 91' Falcao ha scacciato la sconfitta e ha dato un'iniezione di fiducia all'ambiente che levati.E poi aci saranno grandi nomi come Valverde e Maxi Gomez fuori (non solo), non facile rimetterci le mani e cambiare. In più con l'ambiente al duecento per cento, forte imbattuto e sognante. Per me la quota che può fare al caso nostro è l'1/1 primo tempo/finale, non mi pare bassa per niente.Per gridare "ambo!" come quando mettevi il cecio sulla cartella da ragazzino c'è laspagnola oppure. Seicento chilometri scarsi dividono Oviedo da Saragozza mentre in classifica ci sono tre punti a favore degli ospiti (ma una partita in più). Colpisce il tabellino dei gol segnati/subiti proprio dell'una valanga sotto porta. Ma non soltanto altrui, purtroppo. E dato che iltiene una media di quasi una rete a partita, a darle e a prenderle, sembra che la quota del gol a 1,82 scenda direttamente dall'alto.Colombia-Uruguay primo tempo/finale 1/1 (quota 3,30)Real Saragozza-Real Oviedo gol (1,82)